To piloter er omkommet og sju passasjerer skal ha kommet til skade etter at et fly nødlandet i Russland torsdag morgen.

Flere russiske nyhetsmedier skriver om ulykken. Det er også lagt ut en video av flyet etter at det landet i byen Nizhneangarsk, øst i Russland. Ifølge lokale myndigheter i byen skal 42 voksne og ett barn være reddet ut av flyet. (©NTB)