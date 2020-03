To døde av koronaviruset i Sør-Afrika

Sør-Afrika har registrert de to første dødsfallene som følge av koronaviruset samtidig som antall smittede passerer 1.000 tilfeller.

– I morges vekker vi sørafrikanerne til den triste nyheten om at vi har våre to første dødsfall som følge av covid-19, meldte helsedepartementet fredag morgen.

Dagen før sa helseminister Zweli Mkhize at antall smittede øker med over 200 per dag. Sør-Afrika er det verst rammede landet i Afrika, der det fryktes at viruset kan få katastrofale konsekvenser.

Sør-Afrika innleder fredag en tre uker lang nedstengning for å bremse viruset. Grensene stenges og flygninger stanses, og bare viktige tjenester som matbutikker og apotek skal fortsette å fungere.

