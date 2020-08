To døde i flyulykke i Sverige

To personer om bord i et mindre fly som styrtet øst for Arvika i Sverige lørdag formiddag, døde i ulykken. Det opplyser politiet.

Da redningsmannskaper kom fram til ulykkesstedet, ble de to funnet utenfor flyet. Det var et vitne som så flyet styrte i et skogsområde lørdag formiddag og meldte fra om ulykken. Foreløpig er bare den 75 år gamle piloten fra Värmland identifisert. Passasjeren er ikke identifisert og er trolig ikke svensk statsborger, ifølge politiet. (©NTB)