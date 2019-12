To drept av bilbombe i tyrkisk-kontrollert syrisk by

Minst to personer er drept av en bilbombe i Ras al-Ain nordøst i Syria, opplyser en talsmann for tyrkiskstøttede opprørere.

I tillegg ble tolv personer såret i eksplosjonen onsdag, ifølge en kilde ved et sykehus i byen.

Ras al-Ain ble inntatt av tyrkiske regjeringsstyrker og allierte syriske opprørere under den tyrkiske militæroffensiven mot kurdiskkontrollerte områder nordøst i Syria i oktober.

Det er blitt meldt om flere lignende angrep nordøst i Syria siden Tyrkia tok kontroll over et større område på syrisk side av grensen. Ingen har tatt på seg ansvaret for angrepene.

I slutten av november mistet minst 17 personer livet da en bilbombe eksploderte ved en gruppe tyrkisk-støttede opprørere ved et marked vest for Ras al-Ain.

Tyrkiske myndigheter anklaget den kurdiske YPG-militsen for å stå bak angrepet. Den syriske eksil- og observatørgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) anslo at elleve personer, blant dem tre sivile, ble drept.

(©NTB)