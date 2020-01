To drept da bilbombe rammet byggeplass utenfor Somalias hovedstad

To personer er drept og over 20 såret, blant dem seks tyrkere, i et selvmordsangrep mot en byggeplass utenfor Somalias hovedstad Mogadishu, opplyser politiet.

Angrepet var etter alt å dømme rettet mot de tyrkiske bygningsarbeiderne, men de fleste ofrene var somaliere som jobbet som vakter for tyrkerne. Bomben gikk av lørdag og var plassert i en bil. Byggeplassen ligger ved en hovedvei 30 kilometer nord for Mogadishu og like ved byen Afgoye. For to av tyrkerne er tilstanden alvorlig, opplyser Tyrkias helseminister Fahrettin Koca. Den ytterliggående islamistgruppa al-Shabaab sier den sto bak angrepet. Tyrkia har investert stort i Somalia og driver både flyplassen og havnen i Mogadishu. (©NTB)

