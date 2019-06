To drept i angivelig attentatforsøk mot Libanons flyktningminister

To sikkerhetsvakter ble drept i det den libanesiske flyktningministeren Saleh al-Gharib mener er et attentatforsøk mot ham. Foto: Bilal Hussein / AP / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

Den libanesiske flyktningministeren mener han ble utsatt for et attentatforsøk søndag da det ble skutt mot bilkortesjen hans. To sikkerhetsvakter ble drept.

To sikkerhetsvakter ble drept i skuddepisoden, sier den libanesiske flyktningministeren, Saleh al-Gharib. Han var på vei til en fjellandsby i nærheten av Beirut da det ble åpnet ild mot bilkortesjen han satt i. Det er uklart hvem som står bak angrepet. Området flyktningministeren befant seg i var preget av opprør søndag. Motstandere av den syriske regjeringen hadde stengt flere veier for å hindre libanons utenriksminister Gebran Bassil i å reise i regionen. Over en million syrere har flyktet til Libanon etter at krigen brøt ut i 2011, og de utgjør nå en firedel av Libanons befolkning. Landet er splittet i synet på borgerkrigen i Syria. Saleh al-Gharib tilhører et parti som er alliert med den libanesiske Hizbollah-militsen, og som støtter den syriske regjeringen. (©NTB)