To drept i skyting i kirke i Fort Worth

Minst to personer er drept i skyting i en fullsatt kirke utenfor Fort Worth i Texas.

Hva som skjedde forut for skytingen, er ikke klart, men film fra hendelsen søndag morgen viser en mann som skyter minst to personer, før han selv blir skutt da han prøver å rette et våpen mot folkemengden.

Skytingen skjedde i West Freeway Church of Christ i byen White Settlement. Søndagens gudstjeneste ble overført direkte på YouTube.

Helsepersonell opplyser at to menn er drept, og at tilstanden for en tredje er kritisk. Mannen som skjøt, er blant de to døde.

