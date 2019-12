To forfattere trekker seg fra litteraturpriskomiteen i Sverige

To forfattere trekker seg fra Nobelkomiteen i Svenska Akademien. En av dem, Kristoffer Leandoer, sier endringsprosessene i organisasjonen går for tregt.

Meldingen om at Leandoer trekker seg, kom mandag formiddag. Like etter kom beskjeden om at også Gun-Britt Sundström forlater komiteen.

De to er blant fem eksterne sakkyndige som ble medlemmer av komiteen i slutten av 2018.

De siste to årene har det stormet rundt Svenska Akademien, som utpeker litteraturprisvinneren på oppdrag fra Nobelstiftelsen.

På grunn av uro og skandaler i Akademien de siste årene etter avsløringen om at ektefellen til tidligere medlem Katarina Frostenson, kulturprofilen Jean-Claude Arnault, hadde begått seksuelle overgrep, ble prisen ikke delt ut i 2018. Det ble imidlertid en dobbel utdeling i år.

– Har ikke tålmodighet

– Jeg har verken tålmodighet eller tid til å vente på resultatet av de endringsprosessene som er satt i gang, skriver Leandoer i et innlegg i Svenska Dagbladet.

– Akademien og jeg har for ulik tidsoppfatning. Ett år er altfor lang tid i mitt liv, og altfor kort tid i Akademiens, fortsetter han.

Sundström kritiserer på sin side ordningen med eksterne medlemmer.

– Det er vanskelig å håndtere, det er ikke til å unngå at viktige aspekter av samarbeidet halter, skriver hun i en kort uttalelse til DN.se.

Ifølge henne har de eksterne sakkyndiges rolle endret seg fra å delta i fortrolige drøftelser av litteratur, til å bli et mellomledd mellom Akademien og offentligheten.

– Det var ikke slik det så ut da jeg tok på meg denne oppgaven for et år siden, sier Sundström.

Omstridt pris

Hun nevner også tildelingen av Nobelprisen i litteratur til den østerrikske forfatteren og dramatikeren Peter Handke som en faktor som har virket inn på hennes beslutning.

– Valget av vinner for 2019 innebar ikke bare et valg av et forfatterskap, men ble både innenfor og utenfor Akademien tolket som en tilslutning til et syn på at litteraturen er noe som står over politikken. Det er ikke min ideologi, sier hun.

Prisen til Handke vakte mange reaksjoner. Han er kjent for sin skarpe tunge og for ikke å sky provoserende uttalelser.

– Stor språkkunst

Da Handke kom til Oslo for å motta Ibsenprisen i 2014, ble han møtt av demonstranter som beskyldte ham for å bagatellisere serbiske krigsforbrytelser.

Handke var selv til stede i begravelsen til Serbias tidligere leder Slobodan Milosevic, som døde i 2006 mens han sto tiltalt for krigsforbrytelser i Haag.

Svenska Akademien begrunnet på sin side tildelingen med at Handke «med stor språkkunst har utforsket periferien og menneskets konkrete erfaringer».

