To greske soldater sluppet fri fra tyrkisk forvaring

To greske soldater er vendt hjem etter måneder i tyrkisk fangenskap, mistenkt for spionasje.

De to soldatene ble tatt til fange i mars da de, etter eget utsagn, «rotet seg inn på tyrkisk område» i den nordvestlige tyrkiske provinsen Edime. Dette er på den europeiske siden av Bosporosstredet.

En domstol i Edime løslot de to tirsdag, og onsdag ble de hentet til Thessaloniki i et fly fra det greske luftforsvaret. Statsminister Alexis Tsipras sier beslutningen vil styrke naboforholdet og vennskapet med Tyrkia, samt fremme stabiliteten i regionen.

De to soldatene har hele tiden hevdet at de krysset grensen ved en feiltakelse, mens tyrkiske myndigheter har behandlet dem som spioner.

Statsminister Tsipras møtte president Recep Tayyip Erdogan i forbindelse med NATO-toppmøtet i Brussel i sommer. De to soldatenes skjebne var et av temaene under samtalen. Hellas har tidligere framsatt sine klager internt i både NATO og EU.

EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker sier i en melding at han er strålende fornøyd med løslatelsen.

Tyrkia på sin side har krevd at Hellas tilbakefører åtte tyrkiske soldater som flyktet etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har så langt ikke skjedd.

