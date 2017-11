To jenter døde på backpacker-tur i Kambodsja

Jentene ble matforgiftet, tok medisin og ble funnet døde på rommet sitt av personale.

Britiske Natalie Jade Seymour (22) og kanadiske Abbey Gail Amisola (27) ble funnet døde i sitt rom i vandrerhjemmet Monkey Republic i Kampot i Kambodsja mandag morgen.

Dødsårsaken er foreløpig ukjent, men Seymours mor, Wendy, har fortalt britiske medier at datteren og venninnen var dårlige før de døde.

Datteren hadde kontakt med moren på Whattsapp, og skal ha tekstet moren at hun «ikke følte seg bra», og at hun trolig ville «skaffe noe som skulle få henne til å føle seg bedre», skriver Daily Mail.

Ansatte ved Monkey Republic sier at jentene hadde blitt matforgiftet, og at de dro til et apotek for å kjøpe medisiner. De ble rådet til å oppsøke sykehus, men fulgte ikke dette rådet.

Dette forteller også mamma Wendy Seymour til britisk media. Datteren skal ha fortalt henne at ansatte ved vandrerhjemmet hadde rådet jentene til å oppsøke sykehus, men at de istedenfor valgte å dra til apoteket.

De ble begge funnet døde morgenen etter.

- De ansatte ved Monkey Republic er knust av de tragiske dødsfallet til de to jentene mandag morgen.

- Lokalt politi etterforsker nå mulige dødsårsaker, sier en talsperson for vandrerhjemmet til BBC.

