To menn dømt til 18 års fengsel etter Westgate-terror

En kenyansk domstol har dømt to menn til 18 års fengsel for medvirkning til terrorangrepet som kostet 67 mennesker livet i Nairobi i 2013.

Mohamed Ahmed Abdi og Hassan Hussein Mustafa ble funnet skyldige i å ha bistått de fire angriperne fra den al-Qaida-tilknyttede somaliske islamistgruppa al-Shabaab.

Under rettssaken, som har pågått siden 2014, kom det ikke fram at mennene ga materiell hjelp til angriperne. Ifølge dommen var de derimot i konstant kontakt med dem, på en måte som avslørte at de var mer enn venner.

