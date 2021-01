Det er funnet to omkomne etter at et russisk frakteskip sank i Svartehavet utenfor kysten av Tyrkia søndag, melder det tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Fem overlevende er reddet opp av vannet. Skipet hadde et mannskap på 13, alle russere, mens enkelte tyrkiske medier har oppgitt at det var 15 personer om bord. Redningsoperasjonen er vanskelig på grunn av kraftig vind og høye bølger, men det ble søndag ettermiddag fortsatt lett etter overlevende. Årsaken til ulykken er ikke kjent. (©NTB) Reklame Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden Skipsulykker

Skipsulykker

Ulykker