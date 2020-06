To personer omkom da et småfly styrtet i et boligområde utenfor Borås i Sverige, opplyser politiet.

Årsaken til styrten er så langt ikke kjent. Det brøt ut brann i flyet etter ulykken. Flyet gikk ned mellom to tomter, uten å treffe hus, opplyser redningstjenesten. Meldingen om styrten kom rundt klokka 18.30. (©NTB)