To omkommet og flere er skadd i togulykke i Italia

To personer har mistet livet og 30 er skadd etter at et høyhastighetstog sporet av i Lodi i Italia, ifølge italienske medier.

Ulykken skjedde mellom Milano og Bologna, der to vogner skal ha sporet av. Ambulanser, brannmannskaper og helikoptre er på stedet. Ifølge den italienske avisen Corriere della Sera har to personer mistet livet, der lokføreren er en av dem. Rundt 30 mennesker er skadd, noen av den alvorlig, ifølge det italienske nyhetsbyrået adnkronos. Årsaken til ulykken er foreløpig ukjent. (©NTB)

