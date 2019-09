To pågrepet for menneskesmugling på Sicilia

To påståtte menneskesmuglere er pågrepet av italiensk politi på Sicilia. De var blant 182 mennesker som ble berget av redningsskipet Ocean Viking denne uka.

De to egyptiske mennene ble pågrepet i byen Messina etter at andre passasjerer identifiserte dem i avhør, opplyser politiet i Italia fredag. De hjalp etterforskerne med å rekonstruere hva som skjedde før de la ut på reisen fra konfliktherjede Libya over Middelhavet.

Øyevitnene fra Ocean Viking fortalte at de hadde betalt en pengesum for reisen til Italia. Deretter ble de holdt fanget i flere dager i et skur i Libya før de ble sendt ut på den farlige reisen, opplyser etterforskerne, som også har fått se videobevis fra migrantenes mobiltelefoner. Væpnede og maskerte menn fulgte dem etter hvert til en strand og førte dem om bord i en trebåt.

Totalt 182 mennesker var tirsdag om bord da Ocean Viking, som drives av hjelpeorganisasjonene Leger Uten Grenser og SOS Méditerranée, la til kai i Messina. De ble en uke tidligere berget om bord på skipet fra skrøpelige båter utenfor Libyas kyst.

Italias innenriksdepartement sa torsdag at 124 av menneskene fra Ocean Viking skal tas imot av fem andre EU-land: Frankrike, Tyskland, Portugal, Irland og Luxembourg.

