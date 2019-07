To pågrepet i Hongkong etter funn av sprengstoffabrikk

Ytterligere to stykker er pågrepet etter at politiet i Hongkong fredag avdekket en provisorisk fabrikk for fremstilling av sprengstoff.

Totalt tre personer er nå varetektsfengslet. En 27 år gammel mann ble pågrepet da politiet slo til mot et industribygg i bydelen Tsuen Wan fredag kveld. De to som er pågrepet søndag er 25 år gamle. Politiet undersøker om det er en sammenheng mellom den provisoriske fabrikken og planlagte demonstrasjoner. – Det er snakk om et hjemmelaget laboratorium for høyeksplosiver, særlig TATP. Det er et svært ustabilt og kraftig sprengstoff. Det kan forårsake enorme skader, sa bombeekspert Alick McWirther i politiet lørdag. TATP har blitt brukt i en rekke større terrorangrep, inkludert selvmordsangrepene i London i 2005 og angrepet mot flere kirker på Sri Lanka sist påske. Etter aksjonen beslagla politiet også flere gjenstander, inkludert en t-skjorte med logoen til gruppen Hongkong National Front, som kjemper for selvstendighet for Hongkong, samt brosjyrer som kobles til de store demonstrasjonene mot myndighetene den siste tiden. Hongkong National Front sier på Facebook at mannen som er pågrepet, er ett av deres medlemmer, men gruppen sier den ikke kjenner til noen eksplosiver. (©NTB)