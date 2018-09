To pågrepet i terrorsak i Danmark

To personer er pågrepet og siktet i Danmark for å ha kjøpt utstyr, blant annet droner, til ekstremistgruppa IS.

Ifølge politiet hadde de to planer om å sende utstyret til Irak eller Syria for at det skulle kunne brukes i kamphandlinger der.

De to personene ble pågrepet etter et samarbeid mellom politiet i København og den danske etterretningstjenesten PET og skal framstilles for varetektsfengsling på torsdag.

De to pågrepne er siktet for medvirkning til forsøk på terrorisme i utlandet. Politiet tror at de tilhører et større nettverk og har gjennomført flere husransakelser i København-området.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med detaljer om identitetene de to siktede.

(©NTB)

