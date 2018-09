To palestinere drept i israelsk luftangrep på Gazastripen

To palestinske menn ble mandag kveld drept i et israelsk luftangrep på Gazastripen, like ved det israelske grensegjerdet, opplyser palestinske myndigheter.

Israel har oppgitt at de to plasserte en mistenkelig gjenstand ved siden av grensegjerdet.

En talsmann for et Hamas-drevet departement i den palestinske enklaven sier at de to døde mennene ble brakt til sykehus sør på Gazastripen sent mandag kveld. Identiteten deres er ikke offentliggjort.

