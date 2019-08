To personer drept i droneangrep i Irak, ifølge militsgruppe

To uidentifiserte droner har drept to medlemmer av en Iran-støttet paramilitær styrke i Irak, hevder gruppen selv.

Angrepet skjedde søndag, nær grensen til Syria.

Ifølge en pressemelding fra den paramilitære sjiamilitsen PMF rammet angrepet to biler som tilhørte den såkalte Hizbollah-brigaden.

To personer i Hizbollah-brigaden, som for øvrig ikke er knyttet til den libanesiske gruppen med samme navn, bekrefter hendelsen og sier at bilene ble brukt til å frakte våpen. Brigaden opererer under paraplyen til den statlig-støttede PMF-militsen. Mange av gruppene som inngår i alliansen, er støttet av Iran.

Dersom angrepet blir bekreftet, er det et av flere rettet mot PMF-baser og våpenlagre den siste tiden. Amerikanske tjenestemenn har sagt at Israel har stått bak minst ett av angrepene.

Ingen har så langt tatt på seg ansvaret for søndagens angrep.

