To politifolk siktet for vold i Buffalo

Skjermdump fra TV-stasjonen WBFOs video viser hvordan den eldre mannen ble dyttet da han gikk bort til politiet under en demonstrasjon torsdag. Foto: WBFO via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

To politibetjenter fra Buffalo i delstaten New York, er siktet for vold etter at en 75 år gammel demonstrant ble dyttet i bakken under en protest.

Videoen som viser de to politibetjentene som dytter mannen, har vakt kraftige reaksjoner. Begge betjentene nekter straffskyld og er løslatt uten kausjon, opplyser påtalemyndigheten lørdag. Fredag ble de suspendert uten lønn etter at et TV-team filmet hendelsen kvelden før. Den skjedde på tampen av en demonstrasjon mot politivold og rasisme i kjølvannet av drapet på afroamerikaneren George Floyd i Minnesota. 75-åringen slo hodet i asfalten da han ble dyttet, og videoen viser politifolk som går forbi mens han ligger og blør. En politibetjent lener seg over mannen for å se til ham, før en kollega ber ham om å fortsette å gå. 75 år gamle Martin Gugino ble innlagt på sykehus, og tilstanden var fredag alvorlig, men stabil. Titalls politibetjenter har sluttet i Buffalo-politiets beredskapsgruppe i protest mot at de to kollegene ble suspendert. (©NTB)

