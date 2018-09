To russere utvist fra Nederland grunnet spionmistanke

Nederlandsk politi utviste tidligere i år to angivelige russiske spioner for å skulle ha forsøkt å hacke et sveitsisk laboratorium knyttet til Skripal-saken.

Sveitsiske myndigheter bekreftet utvisningen fredag, mens de innkalte den russiske ambassadøren på teppet for å protestere mot «angrepsforsøket».

Russland avviste raskt anklagene, som følger en rekke påstander om russisk spionasje og andre innblandinger den siste tiden. Det angivelige målet var laboratoriet Spiez, som analyserte prøver fra novitsjok-forgiftningen av den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter i England.

Bekreftet

Bekreftelsen fra sveitsiske myndigheter kom etter at flere medier meldte at to personer tilknyttet militær etterretning ble utvist fra Nederland en gang i vår.

– Sveitsiske myndigheter er klar over saken om russiske spioner som ble avdekket i Haag og utvist fra samme sted, sa talskvinne Isabelle Graber for sveitsisk etterretningstjeneste.

Nederlandske myndigheter har ikke villet kommentere saken.

– Absurd

Talsmann Stanislav Smirnov for den russiske ambassaden i Sveits avviser kontant anklagene overfor det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

– Vi mener dette er nok et eksempel på anti-Russland oppspinn som er funnet på av vestlige medier. Det er absurd, kun nye bunnløse anklager, sa Smirnov.

Talsmann for laboratoriet, Andreas Bucher, ville ikke kommentere situasjonen i Nederland, men bekreftet at laboratoriet hadde tatt forholdsregler, og at ingen data var forsvunnet. Spiez-laben jobber for det meste med testing av kjemiske våpen-prøver. Det var ifølge nyhetsbyrået AP Russlands utenriksminister Sergej Lavrov som tidligere i år bekreftet at laboratoriet hadde analysert prøver fra Skripal-saken.

