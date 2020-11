To til pågrepet etter Nice-terror

Ytterligere to personer er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i Nice. Totalt er seks nå pågrepet i saken, inkludert gjerningsmannen.

De to mennene på 25 og 63 år ble pågrepet lørdag kveld, opplyser nyhetskanalen BFM TV. De skal ha vært i hjemmet til en av personene som tidligere er pågrepet.

Pågripelsene skjer etter at tre personer torsdag 29. oktober ble knivdrept av en 21 år gammel mann fra Tunisia i Notre-Dame-kirken i Nice. Flere andre ble skadd.

Det ene offeret, en 60 år gammel kvinne, fikk hodet skåret av, ifølge påtalemyndigheten. En 55 år gammel kirketjener fikk et dypt kutt i halsen og døde også av skadene. I tillegg døde en brasiliansk kvinne i 40-årene av skadene kort tid etter angrepet.

Søndag fortsatte fransk politi avhøret av personen som er mistenkt for å ha skutt og alvorlig skadd en ortodoks prest i den franske byen Lyon lørdag.

En annen mistenkt er fortsatt på frifot.

Motivet for angrepet er fortsatt ukjent, men saken er ikke under etterforskning av påtalemyndigheten som jobber med antiterrorsaker. Saken etterforskes som et drapsforsøk.

