To tilfeller av koronasmitte på New Zealand etter tre uker

New Zealand kan ikke lenger kalle seg fritt for koronasmitte etter at to personer har fått påvist smitte fra viruset.

Det er første gang på tre uker at det er påvist nye tilfeller av covid-19 på New Zealand. I forrige uke erklærte regjeringen at landet var fritt for koronasmitte, men tirsdag opplyste landets helsedepartement at to nye tilfeller var oppdaget.

Begge de smittede var reisende som nylig hadde vært i Storbritannia og hadde forbindelser til hverandre.

New Zealand hevet 8. juni de fleste restriksjonene for å hindre smittespredning, med unntak av strenge regler ved grensen. Alle som ankommer New Zealand fra utlandet må i tvungen isolasjon i to uker.

