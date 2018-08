To tyskere tiltalt etter flom på ferieleir i Frankrike

Flommer har ført til store ødeleggelser sør i Frankrike. Her fra en campingplass i landsbyen Saint-Julien-de-Peyrolas. To tyske menn er tiltalt etter at ferieleiren de drev måtte evakueres. Foto: Jose Roca / French Gendarmerie National / AP / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )