Det er erklært to ukers unntakstilstand i Beirut, som tirsdag ble rammet av en voldsom eksplosjon. Minst 73 mistet livet, og tusenvis er skadd.

Libanons forsvarsråd kom med katastrofeerklæring for Beirut og anbefalte unntakstilstanden etter et krisemøte innkalt av president Michel Aoun.

Ifølge libanesiske OTV er arbeidet allerede i gang med å forberede det eksplosjonsrammede havneområdet på økt import- og eksportaktivitet de neste ukene. Flere land har varslet at de vil gi bistand og hjelp til Libanon.

Forsvarsrådet har anbefalt at Libanons forsvar får ansvaret for sikkerheten i Beirut under unntakstilstanden.

