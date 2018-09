To unge menn skutt utenfor København

To 24 år gamle menn er sendt til sykehus etter at det ble løsnet en rekke skudd like utenfor København lørdag kveld.

– Først mottok vi meldinger klokken 22.09 om at det skulle være avfyrt noen skudd i området Ishøj parkvei, sier operasjonsleder Jens Møller i København-politiet. Skuddene kom trolig fra en bil, som kjørte fra stedet.

Like etter kom det inn nye meldinger om at to personer hadde blitt truffet av skudd i området Vallensbæk stasjon. En av dem fikk ett skudd i beinet, mens den andre ble truffet av flere skudd i magen. Ingen av dem er kritisk skadd, ifølge politiet.

En bil på stedet, som de to mennene kjørte i, har til sammen 16 kulehull i siden.

Politiet samler spor på stedet og foretar avhør. De to fornærmede er begge kjenninger av politiet.

