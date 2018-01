Tog fullt av politikere krasjet med søpletruck

Én person er død.

NEW YORK (Nettavisen): Et tog med republikanske politikere på vei fra Washington D.C. kolliderte med en søpletruck i Vest-Virginia onsdag morgen, lokal tid.

Én person er død og en annen er alvorlig skadd.

Det er ikke bekreftet at disse to personene var de to i søpletrucken, men det er ifølge CNN bekreftet at ingen av politikerne er alvorlig skadd.

- Dette var en ganske hard kollisjon. Jeg er svært takknemlig for at toget klarte å holde seg på sporet og klarte å stanse etter noen hundre meter, sier kongressmann Lee Zeldin.

Speaker Paul Ryan og senator Jeff Flake er blant flere titalls politikere som var på toget.

- Presidenten er blitt orientert om situasjonen i Virginia og mottar regelmessige oppdateringer. Det er ett bekreftet dødsfall og én person er alvorlig skadd. Det er ingen alvorlige skader blant medlemmene av Kongressen eller deres stabsansatte, sier pressesekretær Sarah Sanders i Det hvite hus.

Ifølge Amtrak er det ingen skader blant togpassasjerene.

Republikanerne er på vei til Greenbrier i White Sulphur Springs i Vest-Virginia for en årlig samling som starter onsdag og varer til fredag. Visepresident Mike Pence skal etter planen holde en tale der onsdag, mens president Trump taler torsdag.

- Det var tre personer i trucken som sto fast på togsporet og ble truffet av toget. Én er død. Jeg blir fortalt at én er transportert bort med mindre skader. Én har alvorlige skader – vær så snill: Be. Laura og jeg og flere andre leger behandlet pasientene inntil nødpersonell ankom, skriver senator Bill Cassidy på Twitter.

There were 3 people in the truck that was straddling the track and which the train hit. One is dead. One I am told is being transported but has minor injuries. One has serious injuries—please pray. Laura & I & multiple other physicians tended to the patients until EMTs showed up. https://t.co/qAmoofxakV