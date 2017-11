Togselskap beklaget da toget gikk 20 sekunder før tiden

Det skjedde i Japan, der togselskap har et annet forhold til punktlighet enn i Norge.

Det japanske togselskapet Tsukuba Express har beklaget at toget som skulle forlate Minami Nagareyama stasjon nord for Tokyo, forlot stasjonen klokken 09:44:20 tirsdag, og ikke 09:44:40 slik det skulle.

Selskapet «beklager på det sterkeste den ulempe» dette førte til, men legger til at ingen har så langt klaget på at feilen fikk noen praktisk konsekvens.

Selskapet forklarer i denne beklagelsen at årsaken var at personalet ikke sjekket klokken godt nok, og at mannskapet nå blir lært opp slik at dette ikke skal skje igjen.

Selskapet Tsukuba Express transporterer passasjerer mellom Tokyo og Tsukuba.

Beklagelsen har skapt mange reaksjoner i vestlige land, som ikke er vant til den samme punktligheten i togtrafikken som i Japan.

Those who have been on a train in Japan will appreciate this story. Somehow I can't see it happening over in the UK... https://t.co/eNsDefYhhZ — Andy Hayler (@wyahaw) November 16, 2017

Don't think this will be an apology @SW_Railway or any other train company in the UK will ever have to make!https://t.co/TgZfyVFayL — Will Forster (@WillForster) November 16, 2017

