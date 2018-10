Tokyo-børsen ned på ukens siste handledag

Mens Tokyo-børsen måtte stenge med en nedgang på 0,56 prosent, endte fredagen med oppgang i Hongkong og Shanghai.

Handelen på Tokyo-børsen ble trukket ned av nedgangen på Wall Street dagen før, ifølge analytikere. Bekymringen for en diplomatisk krise i forbindelse med forsvinningen til journalisten Jamal Khashoggi antas også å spille en rolle, samt skuffelse over kinesiske veksttall.

Nye tall viser at Kina hadde en økonomisk vekst på 6,5 prosent i tredje kvartal sammenlignet med tall fra samme periode i fjor. Det er hele ni år siden at veksttempoet i Kina var så lavt.

Utover dagen så det imidlertid ut til at investorene ristet av seg skuffelsen, muligens fordi de nå forventer at kinesiske myndigheter vil ta grep for å sikre investorenes tillit.

Kinesiske børser åpnet også med nedgang, men da handelen var over, kunne Shanghai notere en oppgang på 2,58 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong endte med en mer beskjeden oppgang på 0,42 prosent.

Det var knyttet spenning til hvilken vei pilene kom til å peke i Asia etter en ny nedtur på Wall Street torsdag. Der solgte investorer unna aksjer både i teknologi- og internettselskaper, samt industri og andre selskaper som baserer seg på amerikanernes forbruk. Fortsatt er det frykt for mindre økonomisk vekst som bidrar til nedgangen.

(©NTB)

Mest sett siste uken