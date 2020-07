Tolv års fengsel for Malaysias korrupsjonsdømte eksstatsminister

Malaysias tidligere statsminister Najib Razak er funnet skyldig i samtlige tiltalepunkter og dømt til tolv års fengsel for korrupsjon.

Najib anklages for å ha medvirket til at det statlige utviklingsfondet 1MDB ble tappet for store summer. Tirsdag ble han funnet skyldig i korrupsjon, maktmisbruk og hvitvasking i den første av fem rettssaker knyttet til skandalen.

Den tidligere statsministeren bidro i sin tid til å etablere det statlige utviklingsfondet. Da var han landets finansminister.

Fondet opparbeidet seg etterhvert milliarder i gjeld, og amerikanske etterforskere mener at minst 4,5 milliarder dollar ble stjålet og hvitvasket av Najibs hjelpere slik at de kunne brukes til å finansiere Hollywood-filmer og oppkjøp av hoteller, en luksusyacht, kunst, smykker og andre luksusvarer. Over 700 millioner dollar - tilsvarende over 6 milliarder kroner - skal ha blitt overført direkte til statsministerens bankkontoer.

Slipper fengsling

I tillegg til dommen på tolv års fengsel er han ilagt en bot på 450 millioner kroner. Hvis han ikke kan betale, må han sone ytterligere fem år i fengsel. Ifølge malaysiske medier vil dommen styrke påtalemyndighetens sak i de øvrige rettssakene som er varslet mot Najib. Til sammen er han tiltalt for 42 lovbrudd.

Ettersom han har anket dommen, har retten bestemt at han slipper fengsling foreløpig, men han har meldeplikt for politiet hver fjortende dag.

Allerede 3. august må han tilbake i retten. Da står han tiltalt for å ha stjålet 6,4 milliarder kroner i offentlige midler fra 1MDB.

Nekter straffskyld

Den tidligere statsministeren har selv fastholdt at han har blitt villedet av grådige banker, og han sier rettssaken er politisk motivert.

Før dommen falt bedyret han sin uskyld.

– Jeg har ingen kjennskap til de 42 millionene. Det er alt jeg har å si, sa han.

Tre av Malaysias opposisjonspartier beskriver imidlertid dommen som en stor seier for alle malaysiere.

I forsvaret sitt la Najib skylden på den etterlyste finansmannen Low Taek Jho, som av etterforskere er utpekt som mesterhjernen bak skandalen. Najibs forsvarere trakk fram at han antok at en del av pengestrømmen var en del av en donasjon, noe retten mente var fabrikkert.

Najibs kone, flere folk fra partiet hans og tidligere regjeringskolleger har også blitt tiltalt for svindel. De avviser også straffskyld.

Skandalen har ført til etterforskning i Singapore, Sveits og USA. Justisdepartementet i Washington har tilbakeført flere hundre millioner dollar til Malaysia etter blant annet å ha beslaglagt et maleri av Picasso og en luksusyacht som skal ha blitt kjøpt for å hvitvaske penger som var stjålet fra 1MDB.

Skylder på hverandre

Forrige uke opplyste den malaysiske regjeringen at de hadde inngått et forlik med investeringsbanken Goldman Sachs. Banken må ut med 3,9 milliarder dollar som følge av sin rolle i saken.

Goldman Sachs framholdt på sin side at det var de som hadde blitt lurt av regjeringen i Malaysia og sa at de ikke har gjort noe galt.

Korrupsjonsanklagene var en medvirkende faktor til at Najib tapte valget i 2018. Like etter ble han pågrepet.

