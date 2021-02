Tolv dagers nedstengning i Palestina etter smitteøkning

Palestinske myndigheter stenger ned på Vestbredden etter en kraftig økning av koronasmitte, blant annet med nye mer smittsomme varianter.

Statsminister Mohammad Shtayyeh kunngjorde nedstengningen som blant annet inkluderer stenging av skoler, nattlig portforbud og forbud mot reiser til andre regioner,

Palestinske myndigheter har sikret seg 10.000 vaksinedoser fra Russland og har så vidt startet vaksineringen. De har også fått 2.000 doser av Moderna-vaksinen fra Israel og venter 3.000 doser til.

Det dekker imidlertid bare en liten brøkdel av befolkningen, og Israel, som hittil har vaksinert over halvparten av sin egen befolkning, har fått sterkt kritikk for ikke å ha forsynt palestinerne som lever under deres kontroll, med vaksiner.

