Tolv sesongarbeidere døde i trafikkulykke i Sør-Italia

Tolv er døde etter at en varebil full av sesongarbeidere kolliderte med en lastebil nær Foggia i Sør-Italia, opplyser det italienske brannvesenet.

Alle de som døde i kollisjonen var sesongarbeidere fra utenfor EU, sier brannvesenet til AFP. De var i Foggia i Sør-Italia for å plukke tomater under årets innhøsting. Italienske medier melder at de var på vei tilbake til sine midlertidige hjem etter mandagens arbeid, da varebilen som transporterte dem, frontkolliderte med en lastebil som fraktet tomater.

Brannvesenet opplyser at ytterligere tre personer ble skadd i ulykken, deriblant lastebilsjåføren.

Hver sommer kommer tusenvis av migranter fra rundt om i Europa og Afrika til Sør-Italia for å arbeide med å plukke tomater.

Mandagens ulykke minner veldig om en annen som fant sted lørdag. Da mistet fire afrikanske gårdsarbeidere livet og ytterligere fire ble kritisk skadd, også i en kollisjon med en lastebil som fraktet tomater.

I flere år har fagforeninger og organisasjoner for arbeidsmigranter tatt til orde for et bedre arbeidsforhold og et offentlig transportsystem rundt Foggia under innhøstingen. Onsdag har et titalls afrikanske gårdsarbeidere planlagt å streike som følge av lørdagens ulykke, opplyser Aboubakar Saoumahoro, representant for fagforeningen USB.

– Ved daggry vil arbeiderne marsjere fra landsbygda til Foggia med krav om verdige arbeidsforhold, sier han til AFP.

(©NTB)

Mest sett siste uken