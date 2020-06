Tolv smittet i Danmark i forbindelse med antirasismedemonstrasjon

Danske myndigheter opplyser at tolv personer er koronasmittet i forbindelse med demonstrasjonen for George Floyd i København 7. juni.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed som opplyser at ti personer som har deltatt i selve demonstrasjonen og to nære relasjoner til disse, er blitt smittet av koronaviruset.

Demonstrasjonen mot rasisme og for minoriteters rettigheter i forbindelse med drapet på George Floyd i USA fant sted i København 7. juni, og samlet flere enn 15.000 personer. Danske myndigheter oppfordret alle demonstrantene til å ta koronatest i etterkant.

I tillegg er 29 personer smittet i forbindelse med et fly fra Pakistan til Danmark 6. juni.

(©NTB)