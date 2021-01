Tom Moore koronasmittet

Krigsveteranen Tom Moore (100), som ble landskjent i Storbritannia etter å ha samlet inn store summer til helsevesenet, er lagt inn på sykehus med covid-19.

Krigsveteranen testet positivt for koronaviruset i forrige uke og er innlagt med pusteproblemer, opplyser datteren hans, Hannah Ingram-Moore, på Twitter. Hun sier at han den siste uken har fått behandling for lungebetennelse og at han fikk påvist koronasmitte forrige uke.

Han får ikke behandling på intensivavdelingen, opplyser Ingram-Moore.

– Behandlingen han har fått de siste ukene, har vært bemerkelsesverdig, og vi vet at det flotte personalet ved Bedford sykehus vil gjøre alt de kan for å gjøre ham komfortabel og forhåpentligvis kan han vende hjem så snart som mulig, skriver datteren.

«Captain Tom» gikk runde på runde i hagen for å samle inn penger og klarte å få inn godt over 400 millioner kroner til National Health Service i fjor.

