Tom Steyer ute av den demokratiske nominasjonskampen

Forretningsmann Tom Steyer kunngjorde lørdag kveld at han trekker seg fra den demokratiske nominasjonskampen.

Ettersom milliardæren ikke vant lørdagens nominasjonsvalg i South Carolina trekker han seg fra kampen. Steyer har satset tungt på å vinne i delstaten som Joe Biden vant overveldende lørdag kveld. Da 70 prosent av stemmene var telt opp hadde Steyer en oppslutning på 11,4 prosent, bak Biden og Sanders.

– Jeg sa at hvis jeg ikke ser en vei til å vinne, ville jeg stanse kampanjen. Og ærlig talt, jeg kan ikke se en vei der jeg kan vinne, sa Steyer til sine tilhengere i South Carolina lørdag kveld, skriver ABC News.

Han skal ha brukt over 200 millioner dollar, 1,9 milliarder kroner, på reklame for sin kampanje og har i tillegg brukt over 150 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor, skriver CNN. Hans kandidatur ble imidlertid påvirket av at Michael Bloomberg også hev seg på racet med for å bli nominert.

Bloomberg har svidd av minst 500 millioner dollar, nesten 4,7 milliarder kroner, på å reklamere for sitt eget kandidatur de siste månedene.

