Tommy Robinson: - Bryr meg verken om loven eller om jeg oppmuntrer til muslim-frykt

- Hvis jeg mener at jeg har moralsk rett, bryr jeg meg ikke om deres lover, sier den omstride aktivisten Tommy Robinson.

Den kontroversielle aktivisten Tommy Robinson, eller Stephen Christopher Yaxley-Lennon som han egentlig heter, erkjenner i et TV-intervju at han ikke har respekt for loven eller om han oppmuntrer til frykt for muslimer.

- Hvis jeg mener at jeg har moralsk rett, bryr jeg meg ikke om hva deres lover sier, sier Robinson til Sky News denne uken.

Robinson ble utfordret på hvorvidt han forsøkte å demonisere det muslimske miljøet.

- For å være helt ærlig, bryr jeg meg ikke om det oppmuntrer til frykt så lenge barn får kunnskap og det forhindrer dem fra å bli voldtatt, sier han.

Forakt for retten

Robinson ble idømt ti måneders fengsel etter å ha vist forakt for retten utenfor en rettsbygning i Leeds i mai måned.

Robinson ble pågrepet utenfor en rettsbygning i Leeds, etter å ha benyttet sosiale medier til å kringkaste detaljer om en pågående grooming-sak som gikk for retten bak lukkede dører.

Det var ilagt en rettskjennelse som forbyr rapportering om den aktuelle rettssaken. Robinson brøt dermed loven da han rapporterte detaljer fra den pågående rettssaken via en Facebook-live-video.

Robinson filmet både seg selv og personer som var involvert i den pågående Leeds-rettssaken utenfor rettsbygningen fredag, ifølge Sky News . Filmingen ble direktesendt på Facebook, og hadde 250.000 visninger.

- Alt jeg ønsket var å få en video av deres ansikter og jeg ville at hvert eneste barn og forelder som bor i det området, skal vite hva de mennene angivelig skal ha gjort, sier Robinson i TV-intervjuet.

Robinson ble også idømt en straff på tre måneders fengsel for å ha brutt betingelsene for en tidligere betinget dom.

- Ryggraden til fascistbevegelse

Storbritannia-ekspert har tidligere uttalt til Nettavisen at Robinson har i lang tid en kontroversiell figur.

- Han har i lang tid vært en kontroversiell figur. Han var den som startet English Defence League (EDL) og var ryggraden til denne høyrevridde fascistbevegelsen. Han var det ideologiske fundamentet til EDL og gjorde bevegelsen populær. Og så ble det en konflikt og han trakk seg, uttalte Storbritannia-ekspert og universitetslektor ved Universitetet i Agder, Jan Erik Mustad, til Nettavisen i mai måned.

