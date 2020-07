Topp-republikanere avviser forslag om å utsette valget i USA

Republikanernes øverste ledere i Kongressen vil gjennomføre årets presidentvalg i USA som planlagt, selv om Donald Trump har antydet at valget kan utsettes.

– Aldri i landets historie, verken under kriger, depresjoner eller under borgerkrigen, har vi unnlatt å holde et føderalt valg i tide. Vi vil igjen finne en måte å få det til på 3. november, sa Mitch McConnell, lederen for republikanerne i Senatet, i et TV-intervju torsdag.

Også Kevin McCarthy, lederen for det republikanske mindretallet i Representantenes hus, mener valget bør gjennomføres som planlagt.

Trump spurte tidligere på dagen på Twitter om ikke valget bør utsettes. Presidenten gjentok ubegrunnede påstander om at valget vil bli preget av omfattende fusk hvis det gjennomføres.

