Toppløsprotest da Berlusconi stemte i Milano

En toppløs aktivist fra feministgruppa Femen demonstrerte i valglokalet da Silvio Berlusconi skulle avgi sin stemme i Milano søndag.

Med budskapet «Berlusconi, du har gått ut på dato» påskrevet sin bare overkropp, hoppet kvinnen opp på bordet da den 81-årige eksstatsministeren skulle stemme i sin hjemby Milano.

Berlusconi måtte etter hvert geleides ut.

Femen-aktivister forsøkte også å forstyrre Berlusconi da han skulle stemme under valget i 2013.

Ved 14-tiden søndag rapporterte myndighetene at 19,3 prosent av de stemmeberettigede har avgitt sin stemme i det italienske valget. Også tidligere statsminister Matteo Renzi har avgitt sin stemme, og det meldes om lange køer utenfor valglokalene både i Milano og Italias hovedstad Roma.

Dette skyldes trolig en blanding av at det i år er innført et valgsystem som er ukjent for italienske velgere, og at italienerne har engasjert seg i det som betegnes som et av Italias mest uforutsigbare valg på mange år.

Hvordan man skal håndtere strømmen av migranter som tar den farefulle ferden over Middelhavet fra Libya, har vært et sentralt spørsmål i valgkampen. Berlusconi og hans sterkt innvandringskritiske parti Forza Italia har i valgkampen lovet å utvise over 600.000 papirløse innvandrere.

