Toppsjef: Pfizer vil snart søke om å få starte nødvaksinering i USA

Pfizer er svært nær ved å søke om å få ta selskapets nye koronavaksine i bruk som et nødtiltak.

Det opplyser toppsjef Albert Bourla til nettstedet Stat.

Legemiddelgiganten mener å ha samlet nok data til at vaksinen kan bli godkjent til nødbruk. I tillegg krever amerikanske myndigheter at personer som har deltatt i de kliniske forsøkene, blir fulgt opp i tre uker etter andre dose.

I forrige uke oppga Pfizer at foreløpige resultater fra klinisk testing viser at vaksinen som er utviklet sammen med tyske BioNTech, er over 90 prosent effektiv etter andre dose.

De er imidlertid ennå ikke sikre data på eventuelle bivirkninger eller hvor lenge vaksinen virker.

(©NTB)

