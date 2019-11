Toppsjefen islandsk fiskerigigant går av etter korrupsjonsanklager

Thorsteinn Már Baldvinsson går av som direktør i selskapet Samherji, som er anklaget for korrupsjon og for å ha overført penger til et skatteparadis.

Selskapet opplyser om avgangen i en pressemelding torsdag, skriver E24. Björgólfur Jóhannsson vil fungere som konsernsjef mens etterforskningen pågår. Totalt 640 millioner kroner skal ha blitt sluset gjennom kontoer i DNB til et skatteparadis. Noe av overføringene ble brukt til å bestikke tjenestemenn i Namibia for å sikre tilgang til fiskekvoter, ifølge nettavisa Stundin , som har samarbeidet med TV-dokumentarprogrammet Kveikur og den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera om saken. I en pressemelding mandag uttalte Samherji, som er Islands største fiskeindustriselskap, at en tidligere ansatt alene har stått bak de angivelige bestikkelsene. (©NTB)

