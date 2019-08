Tory-opprør kan gi flertall mot Johnson

Boris Johnson møter motstand også i egne rekker. Så mange som 25 av hans egne kan stemme mot regjeringen og gi flertall i kampen mot en hard brexit.

Opposisjonen kan få viktig drahjelp fra konservative politikere som også vil unngå at britene forsvinner ut av EU uten en avtale. 17 konservative parlamentarikere har offentlig kritisert Boris Johnsons planer om å suspendere Parlamentet, og minst åtte andre skal dele denne misnøyen ifølge avisen i.

Med opptil 25 opprørere blant toryene, kan Johnson og regjeringen bli påført et nederlag allerede førstkommende tirsdag. Da samles Parlamentet, og opposisjonen vil gå offensivt og bruke de få dagene de har til rådighet på å prøve å stanse en hard brexit.

Men selv om det skulle lykkes å vedta lovforslag for å hindre eller forsinke en utmeldelse uten en avtale, er det ikke sikkert at det er nok til å stoppe Johnson. Kilder i regjeringen har gjort det klart at en rekke taktikker kan bli tatt i bruk for å trenere forsøk på å legge føringer på statsministeren.

En taktikk som er nevnt, er såkalte filibustertaler i Overhuset, en teknikk som er mest kjent fra Senatet i USA. Det går ut på at politikere som vil hindre et vedtak, holder eviglange taler for å utsette eller unngå en avstemning. Samtidig sier tidligere justisminister Charles Falconer, som sitter i Overhuset, til The Telegraph at kammeret har mekanismer for å hindre filibustertaler.

– Vi har aldri brukt dem før, men vi har heller aldri før stått overfor en statsminister i moderne tid som utviser en sånn forakt, sier Falconer.

