Transportkaos med generalstreik i Hongkong

Tog- og flyreiser var innstilt fra morgentimene mandag og forårsaket kaos i Hongkong. Demonstranter ser ut til å få generalstreiken de oppfordret til søndag.

Da morgentrafikken normalt skulle vært på sitt travleste, forsøkte demokratiforkjemperne å kaste Hongkong ut i generalstreik mandag. Det resulterte i kaos da aktivistene tok seg ned på sentrale T-banestasjoner i rushtiden, og holdt dørene på T-banene åpne slik at togene ikke fikk gått fra stasjonene. Det medførte lange køer og i neste omgang sporadiske sammenstøt mellom sinte pendlere og demonstranter.

Samtidig er mer enn 100 flyginger i morgentimene kansellert på byens flyplass – en av verdens travleste – etter at luftfartsmyndighetene advarte passasjerer om potensielle forstyrrelser.

Mens noen pendlere ble irriterte over forsinkelser og kaos mandag, uttalte andre at de støtter aksjonen etter mer enn to måneder med protester for å sikre demokrati og frihet i Hongkong.

Administrasjonen til Hongkongs leder Carrie Lam vil holde en pressekonferanse senere mandag.

Lam har holdt en lav offentlig profil siden protestene tok av.

