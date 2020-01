Tre amerikanere drept i angrep på militærbase i Kenya

Tre amerikanere ble drept i et angrep på en militærbase i Kenya søndag. Ifølge militærkilder sto den somaliske ekstremistgruppa al-Shabaab bak angrepet.

En av de drepte var soldat, mens de to andre var sivile som jobbet for militæret, opplyser det amerikanske militæret. To andre personer ble såret i angrepet, som skjedde i morgentimene søndag.

Basen, som ligger i Lamu-distriktet ved kysten nordøst i landet, brukes av amerikanske soldater som deltar i kampen mot al-Shabaab.

Angriperne ødela også flere amerikanske fly og militærkjøretøy. Fire al-Shabaab-medlemmer ble også drept i angrepet.

(©NTB)