Nobelprisen i fysikk tildeles en amerikaner og to sveitsere for deres arbeid med å øke forståelsen for universets struktur og historie.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Amerikaneren James Peebles deler prisen med de to sveitserne Michel Mayor og Didier Quelos, kunngjorde det svenske vitenskapsakademiet tirsdag. (©NTB)