Tre delstater kan avgjøre valget

Trass i et stort tap i Florida, kan Joe Biden fortsatt vinne valget. Tre delstater i Midtvesten som Hillary Clinton tapte i 2016, kan igjen bli avgjørende.

Etter at Biden vant Minnesota, har han håp om å beholde alle delstatene Hillary Clinton vant sist. Bare Nevada og Maine står igjen, og der er han i ledelsen. I tillegg har han tatt Arizona, som Donald Trump vant sist.

Dermed trenger Biden bare å vinne to av de tre rustbeltestatene Pennsylvania, Michigan og Wisconsin for å nå de 270 valgmennene og vinne valget, selv om Trump tar Georgia og North Carolina.

I Wisconsin har Biden i øyeblikket en svært knapp ledelse, med 89 prosent av stemmene talt opp.

Til gjengjeld har Trump tilsynelatende en solid ledelse både i Michigan og Pennsylvania. Men her gjenstår til gjengjeld et betydelig antall forhåndsstemmer og poststemmer. Et flertall av disse antas å gå til Biden.

Det kan ta ganske lang tid å fullføre opptellingen i disse to delstatene, og det kan også bli strid i rettsvesenet om resultatet.

