Tre dømt for terrorplaner i Frankrike

Tre menn, to franske og en marokkansk statsborger, er dømt til mellom 22 og 30 års fengsel for å ha planlagt et større terrorangrep i Frankrike.

Terrorplanen bla avslørt da en fransk etterretningsagent lyktes med å infiltrere den krypterte Telegram-gruppen der jihadister med tilknytning til den ytterliggående islamistgruppen IS kommuniserte. Franske Hicham Makran ble dømt til 22 års fengsel, mens 24 år gamle Yassine Bousseria ble dømt til 24 års fengsel. 41-åringen Hicham El-Hanafi, som er marokkansk statsborger, ble idømt lovens strengeste straff, som er 30 års fengsel. Ifølge dommen betalte en såkalt «IS-emir» kalt Sayyaf i 2016 den franske agenten, som gikk under kodenavnet Ulysse, nærmere 140.000 kroner i den tro at han kunne forsyne de tre mennene med våpen og ammunisjon. Våpnene og ammunisjonen lå ifølge agenten nedgravd i en skog nord for Paris. Makran og Bousseria ble pågrepet da de returnerte til Frankrike fra grenseområdet mellom Tyrkia og Syria. På dem ble koordinatene til det angivelige våpenlageret funnet. (©NTB)

