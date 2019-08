Flere titalls politifolk drept og såret i selvmordsangrep i Jemen

Flere titalls politifolk er drept og såret i et angrep i Aden i Jemen, ifølge sikkerhetskilder, kort tid etter at tre politifolk ble drept i et første angrep.

Så langt foreligger det ingen ytterligere opplysninger om det siste av de to angrepene. Det første angrepet var rettet mot en politistasjon i den regjeringskontrollerte havnebyen. Angrepet skjedde da en selvmordsbomber sprengte seg i et kjøretøy utenfor en politistasjon i den regjeringskontrollerte byen torsdag morgen. I dette angrepet ble tre politifolk drept og rundt 20 såret. Flere av de sårede var sivile, ifølge sikkerhetskilder og helsepersonell. (©NTB)