Tre Emmy-priser til «Chernobyl»

Craig Mazin når han tar imot pris for beste miniseriemanus for «Chernobyl». Foto: AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

«Chernobyl» fikk pris for beste miniserie under årets Emmy-utdeling i Los Angeles, og svenske Johan Renck fikk pris for å ha regissert den.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

HBO-suksessen fikk også pris for beste miniseriemanus, skrevet av Craig Mazin. Svenske Stellan Skarsgård var nominert for sin rolle i «Chernobyl», men prisen for beste mannlige birolle i en miniserie gikk til Ben Whishaw for «A Very English Scandal». «Chernobyl» er en miniserie i fem deler regissert av svenske Johan Renck, som altså fikk pris i kategorien beste regi for en miniserie. I hovedrollene finnes blant annet Stellan Skarsgård, Emily Watson og Jared Harris. (©NTB)