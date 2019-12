Tre fengslet for terrorplanlegging i Danmark

En kvinne og to menn er varetektsfengslet i Danmark fram til 8. januar, siktet for å ha planlagt bombesprengninger.

To kvinner og sju menn er siktet for terrorplanlegging i Danmark. En eller flere av dem har ifølge PST hatt kontakt med en nordmann som ble pågrepet i september og siktet for terrorforbund.

Til sammen to kvinner og sju menn er siktet for terrorplanlegging i saken. Fengslingsmøtet pågikk fortsatt ved 21-tiden torsdag.

Totalt ble 22 personer pågrepet i en aksjon i Danmark onsdag. 13 av dem ble senere løslatt.

