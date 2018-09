Tre indiske politifolk bortført og drept av opprørere i Kashmir

Opprørere som kriger mot indisk styre, har bortført og drept tre indiske politifolk i den omstridte Kashmir-regionen, opplyser indisk politi.

Politiet sier et tjuetalls opprørere tok seg inn i et titalls politifolks hjem i to landsbyer sør i Kashmir tidlig fredag.

Drapene kommer bare dager etter at regionens største opprørsgruppe ba ansatte i Kashmirs politistyrke om å si opp jobbene sine og holde seg unna politiaksjoner mot militante.

Militante grupper i Kashmir har i økende grad forsøkt å ramme indiske politifolk som samarbeider med landets styrke for bekjempelse av opprørere.

India kontrollerer to tredeler av Kashmir, der det store flertallet både på pakistansk og indisk side er muslimer.

Striden om Kashmir har utløst tre kriger mellom de to atommaktene, den første i 1947 og de to neste i 1965 og 1999. Begge land gjør krav på hele området.

(©NTB)

